HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Penyanyi Dangdut Cantik yang Kini Jadi Petani Kaya Raya, Pernah Dapat Rp30 Ribu Sehari Buat Makan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:01 WIB
Kisah Penyanyi Dangdut Cantik yang Kini Jadi Petani Kaya Raya, Pernah Dapat Rp30 Ribu Sehari Buat Makan
Novi petani happy (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA – Kisah penyanyi dangdut cantik yang kini jadi petani kaya raya, pernah dapat Rp30 ribu sehari buat makan. Novi Listiana yang dulunya merupakan penyanyi dangdut kini berubah profesi menjadi petani.

Alasan ia memutuskan menjadi petani adalah karena saat pandemi tidak ada pekerjaan atau sepi job manggung. Jadi, ia memutuskan untuk menjadi petani dan ingin mendalami pertanian.

Novi juga merasa tidak cocok dengan profesi sebagai penyanyi dangdut, karena ia mengaku waktu itu terpaksa menjadi penyanyi dangdut demi menafkahi keluarganya.

"Jadi saya sadar diri bahwa menjadi penyanyi itu bukan profesi yang pas buat saya. Iya, dulu karena kepepet saja buat nafkahin keluarga dan hati saya juga belum kebuka bahwa ada pekerjaan lain yang cocok buat saya dan bisa berpengaruh baik ke diri saya pribadi," ujar Novi.

Melalui akun youtube Novi Happy Farmer, Novi membagikan kegiatannya saat mengikuti acara Kebun Cap Panah Merah 2023.

“Ok temen-temen jadi aku ini mau nulis harapan saya jadi petani,” ungkap Novi di akun youtube miliknya, Sabtu 23 Juli 2023.

