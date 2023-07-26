5 Tips dan Trik Supaya Rumah Bebas dari Serangga

JAKARTA - Serangga merupakan salah satu hewan dan mudah ditemukan pada lingkungan rumah. Untuk meminimalisir hal tersebut, pentingnya menjaga kebersihan agar tidak ada serangga yang masuk ke dalam rumah.

“Pasti engga nyaman banget ya, kalau ada banyak serangga di rumah kita. Apalagi kalau sampai membuat sarang di dalam rumah,” tulis Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jakarta, Selasa (26/7/2023).

Biasanya serangga suka muncul di area gelap, lembab dan kotor seperti kamar mandi, gudang dan dapur. Serangga ini juga berpotensi membawa penyakit, namum juga dapat merusak perabotan rumah.

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk mengusir serangga di dalam rumah. Dengan cara menggunakan bahan kimia hingga alami.

Selain menggunakan bahan kimia, Anda juga bisa menyingkirkan serangga dengan pengendalian hama. Cobalah 5 tips dan trik pengendalian hama untuk menjaga rumah bebas dari serangga.

1. Tutup Celah Pada Pintu

Ukuran tubuh serangga yang kecil memungkinkannya untuk masuk ke rumah melalui celah di bawah pintu.

Celah pintu bisa menggunakan door seal untuk menutup celah tersebut, gunakan door seal sesuai dengan ketebalan celah. Jangan sampai terlalu tebal sehingga pintu menjadi sulit ditutup.

2. Jaga Kebersihan Rumah

Serangga seperti semut, kecoa, dan lalat akan datang apabila mencium bau dari sisa makanan.

Untuk menghindarinya perlu menjaga kebersihan rumah dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang sampah, pastikan tidak ada sedikitpun sisa makanan di rumahmu ya.

3. Gunakan Cairan Anti Serangga

Cairan anti serangga cukup efektif untuk menghindari serangga masuk ke dalam rumah. Saat ini sudah banyak beredar merek cairan anti serangga baik kimia maupun organik.