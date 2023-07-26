Siapa Pemilik Beach Klub Legendaris Potato Head Bali? Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA- Siapa pemilik Beach Klub legendaris Potato Head Bali menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi sosok yang mendirikan Beach Klub Legendaris Potato Head Bali.

Seperti diketahui Potato Head Beach Club, salah satu destinasi wisata favorit di Seminyak Bali. Tempat ini sangat hits di kalangan wisatawan dan belum lengkap rasanya, jika pergi ke Seminyak tanpa mengunjungi tempat ini. Sehingga orang penasaran siapa pemilik Beach Klub legendaris tersebut.

Sosok siapa pemilik Beach Klub legendaris Potato Head Bali adalah pengusaha kelahiran Jakarta, yakni Ronald Akili.Dia adalah putra ketiga dari konglomerat Indonesia Ronald Akili, yang mendirikan Smailing Tour pada 1976, salah satu biro perjalanan terkemuka di Indonesia.

Ronald Akili juga seorang kolektor seni terkemuka, yang mendirikan Museum Seni Akili di Jakarta. Meskipun lahir di keluarga kaya, dia memiliki impian dan ambisinya yang besar untuk memulai bisnisnya.