Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:42 WIB
Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Cara lapor SPT tahunan pribadi menjadi informasi penting bagi masyarakat. Seperti diketahui, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memperoleh penghasilan setiap tahunnya.

Adapun, para pekerja biasanya akan mendapatkan dua jenis SPT yakni formulir SPT 1770 SS untuk pendapatan kurang dari Rp 60 juta per tahun, lalu formulir SPT 1770 S untuk penghasilan lebih dari Rp 60 juta per tahun.

Berikut adalah cara lapor SPT tahunan pribadi secara online dengan mudah dan praktis:

1. Pastikan sebagai wajib pajak sudah memiliki EFIN atau nomor identitas digital

2. Masuk ke laman resmi djponline.pajak.go.id.

3. Masuk ke situs menggunakan NIK/NPWP, password, dan kode keamanan. Kemudian, klik login untuk masuk

4. Setelah itu, tekan “lapor” dan memilih layanan “E-Filing”

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186/pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354/menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747/realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170329/airlangga-YGr6_large.jpg
Kapan Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Akan Cair?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement