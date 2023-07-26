Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berikan Pelayanan Terbaik ke Nasabah, MNC Life Gelar Medical Check Up Gratis Bersama Good Doctor

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:49 WIB
Berikan Pelayanan Terbaik ke Nasabah, MNC Life Gelar <i>Medical Check Up</i> Gratis Bersama Good Doctor
MNC Life Gelar Medical Check Up Gratis Bersama Good Doctor
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan. PT MNC Life Assurance (MNC Life) dimiliki oleh MNC Group melalui anak perusahaannya PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap.

MNC Life dan Good Doctor berkolaborasi menggelar Medical Check Up dengan antusias diikuti oleh peserta. Kegiatan ini dihadirkan salah satunya untuk memfasilitasi nasabah untuk mengetahui status kesehatan diri sendiri, terutama soal gula darah, asam urat, dan kolesterol. Melalui skrining, kita bisa mendeteksi adanya gangguan atau masalah kesehatan pada tubuh. Makin cepat diketahui, makin cepat pula bisa diobati.

Head of Marketing Communication MNC Life Assurance Septika Helena mengatakan melalui kegiatan tersebut, MNC Life mengajak nasabah untuk hidup sehat. Terkait dengan itu, MNC Life memberikan layanan tambahan untuk para nasabah yang sudah bergabung dalam MNC Sehat.

Saat ini, MNC Life terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa. MNC Life berkomitmen untuk memberikan proteksi kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

"MNC Life telah menjalin kerja sama dengan platform digital layanan kesehatan demi memberikan proteksi kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya asuransi jiwa. MNC Life juga menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis diberbagai kesempatan," ujar Septika, Selasa (25/7/2023).

