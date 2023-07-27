Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Variasi Imbas The Fed Naikkan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:31 WIB
Wall Street Ditutup Variasi Imbas The Fed Naikkan Suku Bunga
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir variasi atau sedikit berubah setelah kenaikan suku bunga Federal Reserve yang membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan di masa depan pada perdagangan Rabu (26/7/2023) waktu setempat. Tetapi Dow Jones (.DJI) tetap mencetak kemenangan beruntun selama 13 hari.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 82,05 poin, atau 0,23%, menjadi 35.520,12; S&P 500 (.SPX) kehilangan 0,71 poin, atau 0,02%, pada 4.566,75; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 17,27 poin, atau 0,12%, menjadi 14.127,28.

The Fed menaikkan suku bunga acuan semalam sebesar 25 basis poin yang diharapkan secara luas, menandai kenaikan ke-11 dalam 12 pertemuan kebijakan terakhir bank sentral AS.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan dalam konferensi pers bahwa bank sentral akan membuat keputusan pertemuan demi pertemuan, mengamati dengan cermat data ekonomi, tetapi mencatat bahwa penurunan suku bunga sangat tidak mungkin tahun ini.

Goldman Sachs mengatakan dalam sebuah catatan kepada klien bahwa pernyataan Fed tidak menandakan laju kenaikan yang lebih lambat di masa depan, tetapi bank mengharapkan penangguhan pada bulan September.

Halaman:
1 2
