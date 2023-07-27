Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah di Level 6.921

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:36 WIB
IHSG Berpotensi Melemah di Level 6.921
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah berada di kisaran 6.800 – 6.921 pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (27/7/2023).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, terima kasih untuk saham-saham perbankan yang menuju all time high, IHSG hanya sempat merah sebentar pada perdagangan kemarin dan kembali ditutup menguat.

"Hari ini (diperkirakan hingga hari Jumat) IHSG akan menguji level 7000 kembali," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, ada potensi untuk false break alias tembus sebentar lalu konsolidasi lagi. "Karena dengan mulainya rilis laporan keuangan, maka saat ini pasar memasuki window dressing," kata dia.

Window dressing hanya berlaku sementara selagi laporan keuangan masih direspon positif oleh pasar, sehingga ketika sentimen ini berakhir, pergerakan saham dan indeks akan kembali normal.

Halaman:
1 2
