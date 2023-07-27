Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat

JAKARTA - MNC Sekuritas melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,4% ke 6,948 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas menyatakan, target penguatan yang diberikan di 6,954 sudah tercapai, saat ini diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave iii dari wave (a) dari wave [iii].

"Waspadai adanya koreksi dari IHSG untuk membentuk wave iv ke rentang area 6,789-6,877, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya lanjutan penguatan ke 6,989-7,013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (27/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,798, 6,744 dan resistance 6,931, 6,971.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.