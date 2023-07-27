Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.945, Transaksi Masih Sepi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:33 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.945, Transaksi Masih Sepi
IHSG Dibuka Melemah Tipis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis 0,04% ke level 6.945,21 pada perdagangan hari ini.

Hingga pukul 09:01 WIB, Kamis (27/7/2023), indeks komposit rebound di zona hijau 0,13% di 6.957,08.

Sementara itu, terdapat 194 saham menguat, 142 melemah, dan 230 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp467,78 miliar, dari net-volume 831,89 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,13% di 970,5, indeks JII turun 0,30% di 552,21, indeks IDX30 menguat 0,18% di 504,99, dan indeks MNC36 naik 0,14% di 371,03.

Sementara indeks sektoral bergerak variatif seperti yang menguat antara lain teknologi 0,42%, konsumer-siklikal 0,39%, bahan baku 0,02%, keuangan 0,17%, konsumer nonsiklikal 0,21%, infrastruktur 0,13%, dan properti 0,04%. Sedangkan yang jatuh adalah kesehatan 0,31%, industri 0,16%, transportasi 0,16%, dan energi 0,17%.

