Gandeng Bursa Hong Kong, BEI Kembangkan Produk Pasar Modal

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan kerja sama dengan Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Kerja sama itu terkait pengembangan produk pasar modal.

Sinergi keduanya dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Main Hall BEI pada Rabu (26/7/2023) kemarin. MoU ditandatangani oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Chief Executive Officer HKEX Nicolas Aguzin.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan pasar modal di tanah air.

"Kolaborasi antara BEI dan HKEX ini bertujuan untuk memperkuat posisi pasar modal Indonesia di mata global," kata Iman di Gedung BEI dikutip, Kamis (27/7/2023).

Melalui MoU ini, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk membuka dan menjajaki pengembangan produk seperti exchange-traded funds (ETF) hingga produk derivatif atau berjangka. BEI dan HKEX juga akan mendorong implementasi prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) untuk mempromosikan pengembangan keuangan berkelanjutan, best practice sharing, dan pengembangan pasar karbon.