HOME FINANCE MARKET UPDATE

AKR Corporindo (AKRA) Raup Laba Rp1,03 Triliun di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:48 WIB
AKR Corporindo (AKRA) Raup Laba Rp1,03 Triliun di Semester I-2023
Saham AKR Corporindo (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) membukukan laba sebesar Rp1,03 triliun di semester I 2023, naik 8% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp955,46 miliar.

“Perseroan secara konsisten memberikan kinerja yang kuat di semua siklus ekonomi yang didukung oleh logistik yang luas dan infrastruktur rantai pasokan, serta strategi manajemen rantai pasokan yang disiplin,” kata Presiden Direktur AKRA, Haryanto Adikoesoemo dalam keterangan resminya, Rabu (26/7/2023).

Haryanto mengatakan, pertumbuhan laba bersih perseroan juga ditopang oleh keberhasilan mengirimkan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu, di tengah adanya gangguan global dan masalah rantai pasokan.

Sementara itu, pendapatan AKRA mengalami penurunan 10,19% menjadi Rp19,85 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp22,10 triliun. Secara rinci, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar Rp19,71 triliun dan pendapatan sewa tercatat sebesar Rp142,01 miliar.

Haryanto menjelaskan, penurunan pendapatan AKRA di semester pertama tahun ini disebabkan oleh harga jual rata-rata yang lebih rendah. Adapun, perseroan meneruskan pergerakan harga produk petroleum ke konsumen menggunakan formula berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS).

Halaman:
1 2
