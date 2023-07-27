Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.935, Ada 237 Saham Kebakaran

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |12:15 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.935, Ada 237 Saham Kebakaran
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A


JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,18% atau 12,83 poin ke level 6.935 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (27/7/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,02 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,53 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 723.921 kali. Adapun, sebanyak 275 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 222 saham lainnya stagnan.

Adapun sektor energi memimpin pelemahan dengan koreksi sebesar 0,65%, sektor properti turun 0,41%, sektor bahan baku turun 0,32%, sektor industri turun 0,27%, sektor kesehatan turun 0,25% dan sektor infrastruktur turun 0,09%.

Sementara itu, sektor non siklikal naik 0,57%, sektor siklikal naik 0,38%, sektor teknologi naik 0,28%, sektor transportasi naik 0,20% dan sektor keuangan naik 0,10%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,17% ke level 968, indeks IDX30 turun 0,22% ke level 503, indeks MNC36 turun 0,24% ke level 370, serta indeks JII turun 0,47% ke level 551.

