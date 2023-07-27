Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menko Airlangga Dorong Hilirisasi Timah, TINS: Sudah Dilakukan sejak 1998

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:50 WIB
Menko Airlangga Dorong Hilirisasi Timah, TINS: Sudah Dilakukan sejak 1998
Airlangga dorong hilirisasi timah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong hilirisasi sumber daya mineral termasuk timah. Hilirisasi diperlukan untuk mendorong pembangunan ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi untuk mendukung ekonomi nasional.

Percepatan hilirisasi mineral secara terintegrasi antara tambang dan smelter merupakan salah satu upaya dalam mendukung transisi energi. Airlangga Hartarto mengatakan, sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah menjadi peluncur untuk masa depan.

"Nah kekuatan berikutnya bagi peluncur Indonesia ke depan adalah sumber daya alam yang melimpah," kata Airlangga, Kamis (27/7/2023).

Pengelolaan mineral yang dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah (Value Added) secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dalam Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara (RPMBN) 2022-2027 yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), percepatan peningkatan nilai tambah salah satunya timah perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data antara Kementerian/Lembaga.

"Timah juga peringkat pertama dengan 800 ribu metrik ton atau 0,8 juta metrik ton. Nah Indonesia ini memanfaatkan hilirisasi menjadi kunci, karena hilirisasi adalah manufacturing value added mulai dari hulu sampai dengan ke hilir," jelas Airlangga.

