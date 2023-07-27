Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

326 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.896

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:24 WIB
326 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.896
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG hari ini sempat menguat ke 6.966, namun akhirnya ditutup turun 51,61 poin atau 0,74% ke level 6.896,66.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Kamis (27/7/2023), terdapat 215 saham menguat, 326 saham melemah dan 204 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,7 triliun dari 18,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,03% ke 959,271, indeks JII turun 1,25% ke 546,928, indeks IDX30 turun 1,12% ke 498,432 dan indeks MNC36 melemah 1,01% ke 366,763.

Indeks sektoral mayoritas koreksi yakni sektor energi 1,01%, industri 0,7%, kesehatan 1,05%, keuangan 0,24%, properti 0,53%, infrastruktur 0,89%, transportasi 1,06%. Indeks non siklikal stagnan, sedangkan yang menguat ada sektor bahan baku 0,01%, siklikal 0,16%, teknologi 0,05%.

