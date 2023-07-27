Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Arwana Citramulia (ARNA) Merosot 20,34% Jadi Rp243,57 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:45 WIB
Laba Arwana Citramulia (ARNA) Merosot 20,34% Jadi Rp243,57 Miliar
JAKARTA – Laba PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) merosot 20,34% menjadi Rp243,57 miliar di semester I 2023. Laba ARNA pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp305,79 miliar.

Angka penjualan perseroan di enam bulan pertama tahun ini juga turun 9,76% menjadi Rp1,22 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,35 triliun. Melansir laporan keuangan, penjualan kepada sektor industri tercatat sebesar Rp1,18 triliun dan penjualan distribusi tercatat sebesar Rp1,17 triliun.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan ARNA tercatat sebesar Rp754,96 miliar, susut dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp805,07 miliar. Adapun, beban penjualan perseroan tahun lalu sebesar Rp117,32 miliar dan beban umum administrasi sebesar Rp47,96 miliar.

Hingga akhir Juni 2023, total nilai aset ARNA tercatat sebesar Rp2,48 triliun, turun 3,67% dari akhir tahun 2022 yang sebesar Rp2,57 triliun. Liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp805,27 miliar dan ekuitas sebesar Rp1,67 triliun.

