Harga Minyak Dunia Turun Gegara Keputusan The Fed

Harga minyak dunia naik hari ini. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Harga minyak anjlok sekitar satu persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun kurang dari yang diharapkan dan Federal Reserve menaikkan suku bunga seperempat poin persentase.

Dikutip Antara, Kamis (27/7/2023) minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September tergelincir 72 sen atau 0,9%, menjadi ditutup pada 82,92 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September merosot 85 sen atau 1,1%, menjadi menetap pada 78,78 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua harga acuan minyak turun lebih dari satu dolar AS di awal sesi, setelah mencapai tertinggi tiga bulan sehari sebelumnya.

Kenaikan suku bunga, yang ke-11 dari Fed dalam 12 pertemuan terakhirnya, menetapkan suku bunga acuan overnight di kisaran 5,25%-5,50%, dan pernyataan kebijakan yang menyertainya membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan lainnya.