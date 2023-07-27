Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Pegawai BUMN Karya Tak Bisa Ajukan Kredit Motor, Begini Isi Suratnya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:49 WIB
Heboh Pegawai BUMN Karya Tak Bisa Ajukan Kredit Motor, Begini Isi Suratnya
Pegawai BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Darmawan Junaidi akan dipanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal itu dikarenakan adanya penghentian pembiayaan joint financing atau kredit kendaraan bermotor ke karyawan tiga BUMN Karya.

"Saya belum dapat beritanya, nanti saya panggil (Dirut) Bank Mandiri," ucap Erick, saat ditemui di Menara Danareksa, Selasa (25/7/2023).

Kabar itu mencuat di media sosial, manakala CEO PT Mulia Karya Sabat dan PT Dunia Motor Internasional, Ronald A Sinaga mempublikasi isi surat penghentian pembiayaan joint financing melalui akun Instagramnya @brorondm.

Ketiga BUMN itu, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Amarta Karya (Persero).

Mengutip isi surat, penghentian kredit kendaraan bermotor dari anggota Himbara itu tidak saja berlaku bagi induk perusahaan, namun juga menyasar anak usaha atau perusahaan afiliasi dari ketiga BUMN Karya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
