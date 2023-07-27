Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Kerja Sama MNC Group dengan Lai Sun Group

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:27 WIB
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Kerja Sama MNC Group dengan Lai Sun Group
MNC Group Kerja Sama dengan Lai Sun Group (Foto: Okezone)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri pertemuan bisnis yang digelar Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) oleh Rabu (26/07/2023).

Dalam pertemuan tersebut, juga diteken kerja sama antara MNC Group dengan Lai Sun Group.

“Chief Executive Hong Kong HE John Lee Ka-Chiu menyaksikan penandatanganan MoU antara Lai Sun Group (yang dimiliki oleh pebisnis ternama Dr. Peter Lam) dengan MNC,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto acara pada laman Instagram miliknya, Kamis (27/07/2023).

(Taufik Fajar)

