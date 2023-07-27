Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi ke China Bahas Mobil Listrik hingga Hilirisasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:27 WIB
Jokowi ke China Bahas Mobil Listrik hingga Hilirisasi
Jokowi Bahas Mobil Listrik hingga Hilirisasi (Foto: Raka/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China akan membahas berbagai macam peluang investasi antar Indonesia dan China. Salah satu agenda yang dibahas mengenai mobil listrik.

Jokowi ke China memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Selain bertemu Presiden Xi Jinping, Jokowi juga akan bertemu dengan para CEO pimpinan perusahaan di China

"Nanti dalam pertemuan dengan CEO yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan," ujar Jokowi sebelum lepas landas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Selain membahas mobil listrik, Jokowi juga membocorkan sejumlah agenda pertemuan dengan beberapa CEO pimpinan perusahaan di China.

"Saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO pimpinan perusahaan China yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi terbarukan dan kesehatan," kata Jokowi.

 Jokowi ke China

