HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Dana Likuid Raih Penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:51 WIB
MNC Dana Likuid Raih Penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap
MNC Dana Likuid Raih Penghargaan (Foto: MNC Dana Likuid)
A
A
A

JAKARTA - MNC Asset Management lewat salah satu produknya pada reksa dana pendapatan tetap yakni Reksa Dana MNC Dana Likuid meraih penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap Kategori Periode 3 Tahun di acara Best Mutual Fund Performance 2023 dari Edvisor.ID.

Ajang penghargaan ini juga bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Penghargaan kali ini diadakan secara virtual dan live di YouTube Channel CNBC Indonesia pada Rabu 25 Juli 2023.

"Kami turut bangga, salah satu produk reksa dana unggulan kami reksa dana MNC Dana Likuid berhasil meraih penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dari Edvisor ID," kata Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (27/7/2023).

Dia menambahkan, sejak diterbitkannya 16 tahun yang lalu, produk reksa dana ini telah menerima berbagai penghargaan. Perhargaan yang diterima ini dedikasikan kepada seluruh nasabah dan stakeholder.

"Dengan menerima penghargaan ini, memberikan kami semangat dan motivasi untuk selalu mengelola dana investasi dengan sebaik baiknya dan tentunya sesuai dengan prospektus yang berlaku sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan MNC Asset Management dalam pengelolaan dananya,“ ungkap Frery.

Keberhasilan Reksa Dana MNC Dana Likuid meraih penghargaan adalah kerja keras dari tim investasi yang mampu melihat peluang atas perkembangan ekonomi dengan memilih portofolio Investasi yang tepat, yaitu efek pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi sehingga dapat memberikan hasil Investasi yang optimal.

Halaman:
1 2
