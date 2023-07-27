Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Siap Lanjutkan Uji Coba dengan Penumpang

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:56 WIB
LRT Jabodebek Siap Lanjutkan Uji Coba dengan Penumpang
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memastikan pembaharuan software operasi LRT Jabodebek sudah hampir rampung dan siap dilakukan uji coba terbatas bersama penumpang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyatakan bahwa saat ini proses pembaharuan software operasi LRT Jabodebek sudah memasuki tahap penyempurnaan sistem integrasi antara sarana dengan pintu Passenger Screen Door (PSD) yang terdapat pada peron stasiun.

“Tadi sudah dicoba juga untuk kereta melaju dan berhenti di peron, alhamdulillah saat ini sudah lebih halus dan nyaman jika dibandingkan pada saat uji coba kemarin,” kata Risal dalam keterangan tertulis, Kamis (27/7/2023).

Pembaharuan software yang dilakukan pada LRT Jabodebek mencakup pemutakhiran sistem Automatic Train Supervison (ATS) dan Trainguard Mass Transit (TMGT) yang berperan dalam mengatur jarak, dan interval antar kereta saat dioperasikan dalam mode driveless.

Kedua sistem tersebut diperlukan pada pengoperasian kereta dengan tingkat otomasi (Grade of Automation/ GoA) level 3 untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta.

Halaman:
1 2
