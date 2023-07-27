Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangga! Indonesia Bakal Punya Industri Panel Surya Terbesar se-Asia Tenggara

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:01 WIB
Bangga! Indonesia Bakal Punya Industri Panel Surya Terbesar se-Asia Tenggara
Industri Panel Surya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana memanfaatkan potensi energi surya yang menjajikan, perkembangan inovasi teknologi serta biaya yang semakin ekonomis untuk membangun industri panel surya terintegrasi.

Adapyn proyek pengembangan energi surya ini diperkirakan akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil energi surya terbesar di kawasan Asia Tenggara.

"Akan ada pengumuman besar soal peluncuran industri panel surya terintegrasi yang akan disampaikan oleh Presiden akhir bulan (Juli) ini atau awal bulan depan (Agustus). Indonesia mungkin akan jadi yang terbesar di kawasan yang memiliki industri tenaga surya terintegrasi di kawasan ini untuk mendukung 23 persen EBT dan net zero emission," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana pada acara ASEAN Solar Summit 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Pemerintah, lanjut dia telah menggandeng sejumlah negara ASEAN sebagai mitra strategis untuk mewujudkan industri panel surya terintegrasi.

"Ini akan membantu pencapaian target 23% energi baru terbarukan dan net zero emission. Ini juga akan membantu kawasan untuk mencapai target tersebut," lanjutnya.

Halaman:
1 2
