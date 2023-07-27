Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sejak Kapan Alshad Ahmad Memelihara Harimau?

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:12 WIB
Sejak Kapan Alshad Ahmad Memelihara Harimau?
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Pertanyaan sejak kapan Alshad Ahmad memelihara harimau sangat ingin diketahui oleh netizen. Sebagai influencer binatang sekaligus sepupu Raffi Ahmad ini kembali menghebohkan publik melalui unggahan di akun instagram pribadi mengungumkanharimau peliharaannya yang bernama Cenora telah meninggal.

Cenora adalah spesies harimau jenis harimau benggala. Sekadar diketahui, harimau benggala adalah jenis harimau yang habitat dan persebaran aslinya berada di daerah India, Bangladesh, Nepal hingga Bhutan.

Spesies harimau benggala bukanlah spesies harimau yang dilindungi di Indonesia. Oleh sebab itu, Alshad Ahmad dapat lebih mudah untuk mendapat izin memeliharanya.

Dengan meninggalnya Cenora, publik pun bertanya-tanya terkait sejak kapan sebenarnya Alshad Ahmad memelihara harimau.

Diketahui, Alshad Ahmad telah mulai memelihara harimau sejak tahun 2014. Hal ini disampaikan Alshad dan keluarga dalam salah satu video yang diunggah pada channel youtubenya.

"Iya berarti tahun 2014 berarti. Sekitar 7 tahun yang lalu" ujar ayah dan ibu Alshad Ahmad.

Halaman:
1 2 3
