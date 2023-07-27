Harta Kekayaan Henri Alfiandi, Kepala Basarnas Tersangka Korupsi Punya Rp10 Miliar hingga Pesawat Terbang

JAKARTA - Harta kekayaan Henri Alfiandi yang merupakan Kepala Basarnas periode 2021-2023 menjadi tersangka dugaan korupsi. Menurut data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Henri Alfiandi mempunyai total harta kekayaan Rp10.973.754.000 atau Rp10,9 miliar.

Harta senilai Rp10,9 miliar tersebut dilaporkan Henri dalam rangka mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Basarnas. Harta kekayaan Henri yang dilaporkan ke KPK pada 24 Maret 2023

Dari LHKPN yang dikutip laman elhkpn.kpk.go.id., Jakarta, Kamis (27/7/2023) yang diserahkan ke KPK, Henri ternyata memiliki pesawat terbang jenis Zenith 750 STOL tahun 2019 seharga Rp650 juta.

Selain pesawat terbang, mantan Asisten Operasional (Asops) KASAU tersebut juga memiliki lima aset tanah yang tersebar di Pekanbaru dan Kampar. Total aset tanah Henri yang tercatat hasil sendiri itu senilai Rp4,8 miliar.

Mantan Komandan Seskoau tersebut juga melaporkan alat transportasi dan mesin ke KPK senilai Rp1 miliar. Alat transportasi yang dilaporkan Henri ke KPK yakni mobil Nissan Grand Livina tahun 2012; mobil penjelajah FIN Komodo IV tahun 2019; mobil Honda CRV tahun 2017; serta pesawat terbang jenis Zenith 750 STOL.

Henri juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp452,6 juta. Kemudian, kas dan setara kas Rp4 miliar serta harta lainnya Rp600 juta. Dengan demikian, total keseluruhan harta kekayaan Henri Alfiandi mencapai Rp10.973.754.000 atau Rp10,9 miliar.