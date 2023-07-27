Ternyata Segini Uang Beredar di Indonesia, Tembus Rp8.372,6 Triliun pada Juni 2023

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2023 tumbuh stabil.

"Posisi M2 pada Juni 2023 tercatat sebesar Rp8.372,6 triliun atau tumbuh 6,1% (yoy), relatif sama dengan bulan sebelumnya," ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Dia menjelaskan, perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 9,1% (yoy).

Perkembangan M2 pada Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.

BACA JUGA: Jokowi ke China Bahas Mobil Listrik hingga Hilirisasi

"Penyaluran kredit pada Juni 2023 tumbuh sebesar 7,7% (yoy), setelah tumbuh 9,5% (yoy) pada bulan sebelumnya sejalan dengan penyaluran kredit produktif," ucap Erwin.