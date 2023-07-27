Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Sebenarnya Cenora Anak Harimau Alshad Ahmad Mati

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |12:13 WIB
Ini Penyebab Sebenarnya Cenora Anak Harimau Alshad Ahmad Mati
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT ini penyebab sebenarnya Cenora anak harimau Alshad Ahmad mati yang diungkapkan dalam akun instagram pribadinya. Sepupu Raffi Ahmad itu memberkan dugaan sementara penyebab sebenarnya Cenora anak harimau Alshad Ahmad mati karena kelainan genetik pada organ paru-parunya.

Beberapa ini penyebab sebenarnya Cenara anak harimau Alshad Ahmad dikarenkan tidak dapat menghirup oksigen dengan normal.

"Dugaan sementara internal dari tubuhnya Cenora atau dari keturunan genetiknya kelainan paru-paru. Itu baru dugaan, kalau semua virus itu, negatif, kalau semua bakteri atau penyakit itu, negatif. Karena sejauh ini kita ngecek virus itu negatif semua, lambungnya juga nggak masalah.” ujar Alshad Ahmad melalui siaran langsung di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu.

“Lambungnya nggak ada kelihatan kena bakteri atau virus, guys. Jadi bukan karena pengunjung di sini, bukan karena diajak main keluar," sambungnya.

Halaman:
1 2 3
