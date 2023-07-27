Kerja Sama MNC Digital (MSIN)-Media Asia Group Holdings Buka Banyak Peluang

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Media Asia Group Holdings Limited, Rabu (27/07/2023) kemarin.

“Penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada business event yang diselenggarakan oleh The Hongkong Trade Development Council (HKTDC),” kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto-foto acara pada laman Instagram miliknya, Kamis (27/7/2023).

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Kerja Sama MNC Group dengan Lai Sun Group

Hary menjelaskan merasa sangat terhormat menjadi bagian dari acara ini dan senang, karena penandatanganan MOU PT MNC Digital Entertainment dan Media Asia Group Holdings Limited disaksikan oleh banyak nama terkemuka di Indonesia dan Hong Kong.

“Kemitraan ini akan memungkinkan kedua perusahaan untuk saling mendistribusikan produknya di Indonesia maupun di China, memberikan lebih banyak peluang untuk memproduksi film dan program televisi bersama dengan menggunakan Movieland (kompleks produksi milik MNC Media & Entertainment di SEZ MNC Lido City) untuk meningkatkan kualitas konten dan meningkatkan efisiensi,” papar Hary.

BACA JUGA: MNC Dana Likuid Raih Penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap

“Serta menyediakan ruang untuk produksi live events dan konser di Indonesia, terutama dengan koneksi yang kuat dari Media Asia Group Holdings Limited untuk memberikan lebih banyak eksposur bagi talenta Indonesia untuk berkembang ke Asia Raya,” tambahnya.