HOT ISSUE

4 Fakta Stasiun Nagrek, Ternyata Jadi Stasiun Tertinggi di Indonesia

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:12 WIB
4 Fakta Stasiun Nagrek, Ternyata Jadi Stasiun Tertinggi di Indonesia
Stasiun Kereta Nagrek (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Nagreg merupakan stasiun kereta api yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Ketinggian stasiun Nagreg ini mencapai +848 m dan keberadaannya di dataran tinggi perbukitan.

Stasiun Nagreg yang terletak 50 m dari jalan raya Bandung-Tasikmalaya. Tidak jauh dari Stasiun terdapat Situs Kendan yang pernah menjadi pusat kerajaan kendan.

Stasiun yang hanya memiliki tiga jalur tetapi hanya dua jalur yang aktif. Di sebelah baratnya terdapat bekas gudang pupuk. Gradien medan di sebelah barat dan timur stasiun ini tergolong curam, di barat mencapai 15 pelmil dan di timur 5-15 permil.

Anda pasti sering mendengar jalur Nagreg yang padat setiap musim mudik tiba. Ternyata di Nagreg bukan hanya jalur aspalnya saja yang dikenal, tapi jalur keretanya juga punya banyak fakta menarik, yaitu Stasiun Nagreg.

Melansir dari Instagram Direktorat Jendral Perkeretaapian @ditjenperkeretaapian, Kamis (27/7/2023). Inilah 4 fakta dari Stasiun Nagreg.

