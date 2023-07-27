Subsidi Motor Listrik Dievaluasi Gegara Tak Laku

JAKARTA - Subsidi motor listrik bakal dievaluasi. Sebab, kebijakan bantuan pembelian motor listrik yang diluncurkan pada Maret 2023 masih rendah alias kurang diminati.

“Penyebabnya akan kita evaluasi. Nanti kita lihat bantuan pemerintah untuk mobil listrik, motor listrik seperti apa.. Kita lihat kalau masih ada hal-hal yang diperbaiki,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Menperin mengungkapkan evaluasi akan dilakukan di semua sisi mulai dari kebijakan, harga, skema hingga pola distribusinya dan diharapkan bisa diterapkan untuk kebijakan tersebut pada tahun ini.

Namun, ia tidak menyebut lebih rinci kapan evaluasi dilakukan dan kapan evaluasi itu juga akan rampung.

“Soon (segera),” katanya.