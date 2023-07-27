Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengelolaan Blok Masela Bisa Gerakkan Roda Ekonomi Indonesia Timur

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:57 WIB
Pengelolaan Blok Masela Bisa Gerakkan Roda Ekonomi Indonesia Timur
Pengelolaan Blok Masela (Foto: Ditjen Migas)
A
A
A

JAKARTA - Keterlibatan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina dalam pengelolaan Lapangan Abadi di Blok Masela akan memiliki manfaat ekonomi yang sangat besar termasuk bagi Indonesia bagian timur.

“Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi diharapkan juga semakin menggerakkan roda ekonomi,” kata pengamat ekonomi pembangunan ‪Izaac Tonny Matitaputty dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Menurutnya, eksplorasi sumber daya alam memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih dengan keterlibatan PHE pada pengelolaan Blok Masela, Izaac berharap kondisi demikian akan terwujud.

“Saya yakin, karena BUMN Pertamina turut hadir dalam pengelolaan Blok Masela. Roda ekonomi akan bergerak. Karena jika dikelola dengan baik, maka ketimpangan semakin kecil, pengangguran kecil, kemiskinan semakin kecil. Saya yakin hal itu sesuai dengan visi dan misi Pertamina,” lanjutnya.

Kehadiran PHE di Blok Masela, akan mampu meningkat kesejahteraan masyarakat setempat. Hal itu sangat berarti bagi Maluku dan juga Indonesia bagian timur. “Makanya, dengan Pertamina di Blok Masela, diharapkan eksplorasi akan memberikan efek domino. Misal sekarang Maluku posisi keempat termiskin, mudah-mudahan bisa menurun jauh,” ujarnya.

Dia menyebut, pentingnya perhatian terhadap daerah. Misal dari sisi participating interest maupun upaya penyerapan tenaga lokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PHE Pertamina Migas Blok Blok Masela
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/320/2982352/apa-kabar-blok-masela-begini-progres-terbarunya-H7q9eKp1GA.jfif
Apa Kabar Blok Masela? Begini Progres Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/320/2932542/esdm-minta-operator-blok-masela-mulai-ngebor-2024-ECQHZhpWG2.jpg
ESDM Minta Operator Blok Masela Mulai Ngebor 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930166/pengembangan-blok-masela-disetujui-menteri-esdm-ccSsh2M6oe.jpg
Pengembangan Blok Masela Disetujui Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/320/2903673/resmi-gantikan-shell-di-blok-masela-ini-target-pertamina-petronas-inSjRlp4yt.jpg
Resmi Gantikan Shell di Blok Masela, Ini Target Pertamina-Petronas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/320/2889436/kurangi-risiko-pemerintah-masih-cari-partner-pertamina-garap-blok-masela-EqLNO30RsK.jpg
Kurangi Risiko, Pemerintah Masih Cari Partner Pertamina Garap Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875568/menteri-esdm-blok-masela-harus-on-stream-2030-jACcYkxNam.jpg
Menteri ESDM: Blok Masela Harus On Stream 2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement