Pengelolaan Blok Masela Bisa Gerakkan Roda Ekonomi Indonesia Timur

JAKARTA - Keterlibatan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina dalam pengelolaan Lapangan Abadi di Blok Masela akan memiliki manfaat ekonomi yang sangat besar termasuk bagi Indonesia bagian timur.

“Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi diharapkan juga semakin menggerakkan roda ekonomi,” kata pengamat ekonomi pembangunan ‪Izaac Tonny Matitaputty dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Menurutnya, eksplorasi sumber daya alam memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih dengan keterlibatan PHE pada pengelolaan Blok Masela, Izaac berharap kondisi demikian akan terwujud.

“Saya yakin, karena BUMN Pertamina turut hadir dalam pengelolaan Blok Masela. Roda ekonomi akan bergerak. Karena jika dikelola dengan baik, maka ketimpangan semakin kecil, pengangguran kecil, kemiskinan semakin kecil. Saya yakin hal itu sesuai dengan visi dan misi Pertamina,” lanjutnya.

Kehadiran PHE di Blok Masela, akan mampu meningkat kesejahteraan masyarakat setempat. Hal itu sangat berarti bagi Maluku dan juga Indonesia bagian timur. “Makanya, dengan Pertamina di Blok Masela, diharapkan eksplorasi akan memberikan efek domino. Misal sekarang Maluku posisi keempat termiskin, mudah-mudahan bisa menurun jauh,” ujarnya.

Dia menyebut, pentingnya perhatian terhadap daerah. Misal dari sisi participating interest maupun upaya penyerapan tenaga lokal.