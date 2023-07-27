Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investor Jepang Tertarik Danai Proyek Tol Akses Patimban

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:27 WIB
Investor Jepang Tertarik Danai Proyek Tol Akses Patimban
Jalan Tol (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Sekretaris Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah memastikan Investor dari Jepang siap untuk menadanai Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban.

"(Akses Patimban) kita sudah punya pendaaannya, kalaupun itu terlambat (target penyelesaiannya) tapi biaya sudah ada, itu salah satunya dari jepang. Pelabuhan kan sudah dari Jepang, aksesnya juga akan dibangun," ujar Zainal Fatah usai acara Hari Sungai Nasional, Kamis (27/7/2023).

Zainal Fatah menjelaskan Jalan Tol Akses Payimban merupakan salah satu PSN yang diproyeksikan tidak rampung pada Semester I 2023 seperti yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Sebab masih terkendala maslah pembebasan lahan, dan pada awal Juli kemarin Kementerian PUPR juga baru memulai tender ulang proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan kalau dia belum selesai (2024) dananya ada, kalau dananya sudah ada kan tidak mungkin kita hentikan. Jepang sudah melirik," sambungnya.

Seperti diketahui, Jalan Tol Akses Patimban saat ini tengah diajukan dispensasi oleh Kementerian PUPR terkait molornya penyelesaian jalan tol tersebut dari yang ditargetkan rampung pada Semester I 2024 mendatang.

