Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Palimanan-Kanci Naik Mulai Besok 28 Juli 2023, Ini Besarannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:36 WIB
Tarif Tol Palimanan-Kanci Naik Mulai Besok 28 Juli 2023, Ini Besarannya
Tarif Tol Palimanan-Kanci Naik (Foto: Tol Palimanan)
A
A
A

JAKARTA - Tarif ruas tol Palimanan-Kanci (Palikanci) naik mulai besok, Jumat 28 Juli 2023 pukul 00.00 WIB. Besaran kenaikan tarif tol ini bervariasi tergantung golongan kendaraan. Rata-rata kenaikan tarif ruas tol Palimanan-Kanci Rp500 hingga Rp2.000.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 755/KPTS/M/2023, mulai tanggal 28 Juli 2023 pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci," tulis pengumuman PT Jasamarga Transjawa Tol disampaikan dalam akun Instagram resminya @official.jmtransjawa, Jakarta, Kamis (27//7/2023).

Dengan kenaikan tarif tol ini, para pengemudi diminta untuk memperhatikan saldo uang elektronik. "Pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum berkendara," tulisnya.

Berikut ini besaran kenaikan tarif ruas tol Palimanan-Kanci yang berlaku mulai besok, Jumat 28 Juli 2023.

1. Gerbang Tol Palimanan

Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Plumbon: Golongan I Rp3.000, Golongan II Rp4.000, Golongan III Rp4.000, Golongan IV Rp7.000 dan Gololongan V Rp7.000

Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Ciperna: Golongan I Rp7.000, Golongan II Rp10.000, Golongan III Rp10.000, Golongan IV Rp16.000 dan Golongan V Rp16.000

Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Kanci: Golongan I Rp13.500, Golongan II Rp19.500, Golongan III Rp19.500, Golongan IV Rp32.000 dan Golongan V Rp32.000


2. Gerbang Tol Plumbon

Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Palimanan: Golongan I Rp3.000, Golongan II Rp4.000, Golongan III Rp4.000, Golongan IV Rp.7000 dan Golongan V Rp7.000

Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Ciperna: Golongan I Rp4.000, Golongan II Rp5.500, Golongan III Rp5.500, Golongan IV Rp9.500 dan Golongan V Rp9.500

Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Kanci: Golongan I Rp10.500, Golongan II Rp15.000, Golongan III Rp15.000, Golongan IV Rp25.000 dan Golongan V Rp25.000


3. Gerbang Tol Ciperna

Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Palimanan: Golongan I Rp7.000, Golongan II Rp10.000, Golongan III Rp10.000, Golongan IV Rp16.000 dan Golongan V Rp16.000

Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Plumbon: Golongan I Rp4.000, Golongan II Rp5.500, Golongan III Rp5.500, Golongan IV Rp9.500 dan Golongan V Rp9.500

Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Kanci: Golongan I Rp6.500, Golongan II Rp9.500, Golongan III Rp9.500, Golongan IV Rp15.500 dan Golongan V Rp15.500


4. Gerbang Tol Kanci

Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Palimanan: Golongan I Rp13.500, Golongan II Rp19.500, Golongan III Rp19.500, Golongan IV Rp32.000 dan Golongan V Rp32.000

Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Plumbon: Golongan I Rp10.500, Golongan II Rp15.000, Golongan III Rp15.000, Golongan IV Rp25.000 dan Golongan V Rp25.000

Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Ciperna: Golongan I Rp6.500, Golongan II Rp9.500, Golongan III Rp9.500, Golongan IV Rp15.500 dan Golongan V Rp15.500

Tarif Tol

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement