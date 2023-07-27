Tarif Tol Palimanan-Kanci Naik Mulai Besok 28 Juli 2023, Ini Besarannya

JAKARTA - Tarif ruas tol Palimanan-Kanci (Palikanci) naik mulai besok, Jumat 28 Juli 2023 pukul 00.00 WIB. Besaran kenaikan tarif tol ini bervariasi tergantung golongan kendaraan. Rata-rata kenaikan tarif ruas tol Palimanan-Kanci Rp500 hingga Rp2.000.
"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 755/KPTS/M/2023, mulai tanggal 28 Juli 2023 pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci," tulis pengumuman PT Jasamarga Transjawa Tol disampaikan dalam akun Instagram resminya @official.jmtransjawa, Jakarta, Kamis (27//7/2023).
Dengan kenaikan tarif tol ini, para pengemudi diminta untuk memperhatikan saldo uang elektronik. "Pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum berkendara," tulisnya.
Berikut ini besaran kenaikan tarif ruas tol Palimanan-Kanci yang berlaku mulai besok, Jumat 28 Juli 2023.
1. Gerbang Tol Palimanan
Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Plumbon: Golongan I Rp3.000, Golongan II Rp4.000, Golongan III Rp4.000, Golongan IV Rp7.000 dan Gololongan V Rp7.000
Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Ciperna: Golongan I Rp7.000, Golongan II Rp10.000, Golongan III Rp10.000, Golongan IV Rp16.000 dan Golongan V Rp16.000
Tarif Tol Palikanci ruas Palimanan-Kanci: Golongan I Rp13.500, Golongan II Rp19.500, Golongan III Rp19.500, Golongan IV Rp32.000 dan Golongan V Rp32.000
2. Gerbang Tol Plumbon
Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Palimanan: Golongan I Rp3.000, Golongan II Rp4.000, Golongan III Rp4.000, Golongan IV Rp.7000 dan Golongan V Rp7.000
Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Ciperna: Golongan I Rp4.000, Golongan II Rp5.500, Golongan III Rp5.500, Golongan IV Rp9.500 dan Golongan V Rp9.500
Tarif Tol Palikanci ruas Plumbon-Kanci: Golongan I Rp10.500, Golongan II Rp15.000, Golongan III Rp15.000, Golongan IV Rp25.000 dan Golongan V Rp25.000
3. Gerbang Tol Ciperna
Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Palimanan: Golongan I Rp7.000, Golongan II Rp10.000, Golongan III Rp10.000, Golongan IV Rp16.000 dan Golongan V Rp16.000
Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Plumbon: Golongan I Rp4.000, Golongan II Rp5.500, Golongan III Rp5.500, Golongan IV Rp9.500 dan Golongan V Rp9.500
Tarif Tol Palikanci ruas Ciperna-Kanci: Golongan I Rp6.500, Golongan II Rp9.500, Golongan III Rp9.500, Golongan IV Rp15.500 dan Golongan V Rp15.500
4. Gerbang Tol Kanci
Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Palimanan: Golongan I Rp13.500, Golongan II Rp19.500, Golongan III Rp19.500, Golongan IV Rp32.000 dan Golongan V Rp32.000
Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Plumbon: Golongan I Rp10.500, Golongan II Rp15.000, Golongan III Rp15.000, Golongan IV Rp25.000 dan Golongan V Rp25.000
Tarif Tol Palikanci ruas Kanci-Ciperna: Golongan I Rp6.500, Golongan II Rp9.500, Golongan III Rp9.500, Golongan IV Rp15.500 dan Golongan V Rp15.500