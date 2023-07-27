Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arahan Wamen BUMN ke Pertamina Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:55 WIB
Arahan Wamen BUMN ke Pertamina Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg
Gas Elpiji 3 Kg Langka di Sejumlah Daerah. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN mengakui ada beberapa daerah yang mengalami kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg). Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) didorong untuk meningkatkan mengsuplai bahan bakar subsidi tersebut.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hitungan secara nasional pasokan LPG subsidi memadai. Hanya saja, beberapa daerah yang mengalami kekurangan pasok.

Lelaki yang akrab disapa Tiko itu memastikan, Pertamina akan terus meningkatkan stok LPG 3 kg diseluruh depo milik perusahaan.

"Kita sudah review memang kita akan increase stok di setiap depo, sementara sih kalau secara nasional stoknya memadai, mungkin di beberapa tempat memang kita perlu drop lebih banyak aja," ungkap Tiko, Kamis (27/7/2023).

Pertamina sebelumnya memastikan pasokan LPG 3 Kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Perseroan juga berkomitmen menjaga pasokan energi hingga ke rumah tangga.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, konsumsi LPG subsidi 3 Kg pada Juli 2023 mengalami peningkatan sebesar 2 persen, namun Pertamina tetap menjaga pasokan agar tetap aman.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ujar Nicke.

Untuk menjaga stok LPG, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. "Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153073/lpg-sit5_large.jpg
3 Fakta LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152281/gas_elpiji-zZYy_large.jpg
Ini Alasan LPG 3 Kg Satu Harga Diterapkan Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/470/3138093/jargas-ClJ2_large.jpg
Percepatan Pembangunan Jargas di Jatim, Masyarakat Tak Lagi Pakai LPG 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement