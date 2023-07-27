Arahan Wamen BUMN ke Pertamina Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg

JAKARTA - Kementerian BUMN mengakui ada beberapa daerah yang mengalami kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg). Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) didorong untuk meningkatkan mengsuplai bahan bakar subsidi tersebut.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hitungan secara nasional pasokan LPG subsidi memadai. Hanya saja, beberapa daerah yang mengalami kekurangan pasok.

Lelaki yang akrab disapa Tiko itu memastikan, Pertamina akan terus meningkatkan stok LPG 3 kg diseluruh depo milik perusahaan.

"Kita sudah review memang kita akan increase stok di setiap depo, sementara sih kalau secara nasional stoknya memadai, mungkin di beberapa tempat memang kita perlu drop lebih banyak aja," ungkap Tiko, Kamis (27/7/2023).

Pertamina sebelumnya memastikan pasokan LPG 3 Kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Perseroan juga berkomitmen menjaga pasokan energi hingga ke rumah tangga.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, konsumsi LPG subsidi 3 Kg pada Juli 2023 mengalami peningkatan sebesar 2 persen, namun Pertamina tetap menjaga pasokan agar tetap aman.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ujar Nicke.

Untuk menjaga stok LPG, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. "Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” katanya.