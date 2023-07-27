Konstruksi Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditargetkan Selesai Agustus 2024

JAKARTA - Pembebasan lahan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Probolinggo-Besuki mencapai 86,27%. Ditargetkan proyek jalan tol tersebut selesai pada Agustus 2024.

Direktur Utama Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto menerangkan, jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk tahap I sampai dengan Paiton dapat selesai pada Agustus 2024.

"Progres konstruksi pun telah kami mulai sejak Februari 2023 lalu yang saat ini berjalan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati. Secara keseluruhan progres konstruksi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Probolinggo-Besuki saat ini sebesar 2,53 %,” ujar Adi, Kamis (27/7/2023).

BACA JUGA: 5 Proyek Jalan Tol yang Diprioritaskan Selesai Dibangun Tahun Ini

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap pembangunan yaitu Tahap I, menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 Km, dan Tahap II, menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 Km. Pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada Ruas Probolinggo-Besuki dengan hak konsesi selama 50 tahun dan investasi sebesar Rp10,8 triliun.

Hingga pertengahan Juli 2023, progres pembebasan lahan untuk Paket 1 Gending s.d Kraksaan (12,88 Km) adalah sebesar 92,57%, Paket 2 Kraksaan s.d Paiton (11,20 Km) sebesar 82,77% dan Paket 3 Paiton s.d Besuki (25,60 Km) sebesar 84,44%.

Pembangunan Tahap I Probolinggo-Besuki nantinya akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Selain itu juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki serta dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+65 di kedua arah, arah Probolinggo maupun arah Besuki.