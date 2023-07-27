Tenang, Pertamina Tambah 1 Juta Tabung Gas LPG 3 Kg Atasi Kelangkaan

MALANG - Pertamina menyikapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg) di sejumlah daerah dengan menambah pasokan elpiji. Seperti di wilayah Jawa Timur. Total ada sebanyak 1.023.511 tabung yang ditambahkan selama periode 25-31 Juli 2023.

Di wilayah Malang raya ada 65.520 tabung tambahan meliputi Kabupaten Malang sebanyak 38.640, 13.440 tabung untuk Kota Malang dan Kota Batu. Tambahan itu untuk mengantisipasi rata-rata konsumsi harian di Malang raya sebanyak 166.321.

Rata-rata konsumsi di Malang raya itu terdiri dari 113.995 tabung per hari untuk wilayah Kabupaten Malang, 14.022 tabung untuk wilayah Kota Batu, dan 38.304 tabung per hari untuk Kota Malang.

Sedangkan tambahan suplai tabung elpiji 3 kilogram terbesar di Jawa Timur ada di Kabupaten Jember dengan 75.039 tabung, disusul Kabupaten Banyuwangi dengan 62.272 tabung per harinya, dan Kabupaten Lamongan dengan tambahan 61.600 untuk alokasi waktu 25 - 31 Juli 2023.

Sedangkan tambahan tabung paling sedikit dialokasikan ke Kota Blitar dengan 2.240 tabung, disusul Kita Pasuruan dengan 3.360 tabung, dan Kota Mojokerto dengan 4.480 tabung.

Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, tambahan pasokan ini dilakukan untuk mempertebal stok elpiji 3 kilogram di 31.462 pangkalan resmi Pertamina untuk antisipasi panic buying yang terjadi akibat beberapa isu dan pemberitaan sepekan terakhir.

“Tambahan pasokan ini diharapkan memberikan rasa tenang masyarakat dan meredakan isu LPG di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur,” ujar Ahad, melalui keterangan tertulisnya pada Kamis siang (27/7/2023).

Dia menjelaskan, tambahan pasokan ini bukan berarti kondisi sebelumnya tidak aman. Saat ini banyak warga yang sudah mengakses langsung ke pangkalan resmi elpiji 3 kilogram, karena stoknya melimpah dan mulai meninggalkan pembelian di pengecer atau toko, sehingga penebalan stok di Pangkalan perlu dilakukan.

"Seluruh Kota/Kabupaten se-Jawa Timur mendapatkan tambahan pasokan LPG, namun jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan peningkatan permintaan di wilayah masing-masing,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 dalam rangka subsidi LPG tepat sasaran, pembelian LPG oleh individu yang termasuk kelompok konsumen penerima subsidi LPG dilakukan di pangkalan resmi Pertamina.

“Saat ini berdasarkan aturan terbaru, LPG 3 kilogram subsidi hanya boleh dikonsumsi oleh Rumah Tangga Prasejahtera, UMKM, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran,” terangnya.