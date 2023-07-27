Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Tak Akan Luncurkan Project S di Indonesia, Begini Respons Menkop Teten

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:57 WIB
TikTok Tak Akan Luncurkan Project S di Indonesia, Begini Respons Menkop Teten
Respons Tetens soal Project S TikTok (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA TikTok Indonesia telah berjanji bahwa Project S tidak akan diluncurkan di Indonesia. MenkopUKM Teten Masduki mengatakan Project S sangat berpotensi untuk memukul produk-produk lokal.

"Itu kan saya melihatnya di Inggris dan beberapa negara lain kan sangat memukul produk lokal, kecanggihan teknologi algoritma mereka. TikTok berjanji project S tidak akan dilakukan di Indonesia," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Teten menegaskan, platform digital tidak diperbolehkan menjual produk mereka sendiri, dan tidak diperbolehkan memiliki merek dagang atau menjual produk dari afiliasi bisnisnya.

"Kalau mereka jualan barang juga, algoritma mereka akan mengarahkan pada produk-produk mereka, sehingga konsumen di pasar digital akan membeli produk afiliasi bisnis," ujarnya.

Teten juga meminta retail online tidak boleh melakukan cross border atau perdagangan lintas batas. Mereka harus menjalankan mekanisme impor untuk bisa menjual produknya di Indonesia.

"Kalau langsung seperti itu pasti enggak bisa bersaing UMKM kita, karena UMKM di dalam negeri harus ngurus izin edar, SNI, sertifikasi halal dan sebagainya," terangnya.

Halaman:
1 2
