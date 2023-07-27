Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mendapatkan EFIN Online

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |21:01 WIB
Cara Mendapatkan EFIN <i>Online</i>
Cara mendapatkan efin online (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Cara Mendapatkan Efin Online. Efin adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak (WP) agar dapat melakukan transaksi elektronik.

Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen-Pajak Nomor PER-06/PJ/2019.

EFIN pajak pribadi juga dibutuhkan oleh WP individu untuk menyampaikan SPT pajak yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di e-Filing.

Keuntungan WP ini sudah memiliki Efin akan lebih mudah terenkripsi atau data aman dan rahasia. Jadi sebelum bisa mengakses e-Fling untuk melaporkan SPT online pajak, WP terlebih dahulu harus melakukan aktivitas Efin.

Nah dengan hal itu, setiap wajib pajak harus mengisi SPT tahunan menjadi salah satu kewajiban yang sangat penting. Jangka waktu pelaporan SPT Tahunan adalah sampai dengan 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan.

Pelaporan SPT Tahunan juga dapat dilakukan berbagai cara, selain penyampaiannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT Tahunan dapat juga disampaikan dengan cara lewat jasa pos/ekspedisi, lapor online melalui websitehhttps://djonline.pajak.go.idatau melalui Aplication Service Provider (ASP).

Melansir dari Okezone, Kamis (27/7/2023), ketahui cara mendaftar Efin online dan cara aktivitasnya.

Cara Mendapatkan Efin Online

1. Unduh Formulir Permohonan EFIN Online

Cara mendapat formulir ini, tuliskan kata kunci ‘formulir permohonan efin’ pada mesin pencarian google (google search).

Sobat Klikpajak akan diarahkan pada website pajak.go.id yang menyediakan formulir permohonan EFIN tersebut.

Setelah masuk ke laman formulir permohonan EFIN, klik PDF Formulir Permohonan EFIN di bagian bawah (button) dan download.

Atau unduh formulir pengajuan EFIN pada www.pajak.go.id.

Formulir tersebut bisa digunakan untuk WP Pribadi, WP Badan dan Bendahara, kuasa WP.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186/pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354/menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747/realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170329/airlangga-YGr6_large.jpg
Kapan Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Akan Cair?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement