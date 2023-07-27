Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Alshad Ahmad yang Dijuluki Sultan Bandung

JAKARTA- Ternyata ini pekerjaan ayah Alshad Ahmad, yang dijuluki Sultan Bandung menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan viralnya sepupu dari Raffi Ahmad mengenai harimau peliharannya yang meninggal.

Kematian harimau benggala peliharan mantan kekasih Tiara Andini membuat warganet bertanya sebenarnya apa pekerjaannya serta keluarganya yakni ayahnya. Sebab, memiliki hewan peliharaan harimau butuh biaya besar.

Ternyata ini pekerjaan ayah Alshad Ahmad adalah pekerja pajak.

Hal itu terungkap saat Raffi Ahmad mewancarainnya. Dalam wawancaranya, ayah Alshad Ahmad yang bernama Mansyur Ahmad adalah pegawai pajak. Dia bekerja sudah 11 tahun.

"Kerjanya di pajak selama 11 tahun, minta cuti di luar tanggungan negara, mau ambil sekolah MBA karena Wa Uung waktu itu pengin banget, lewat 14 bulan enggak bisa masuk ke pegawai negeri lagi," jawab Mansyur dalam video Youtube Rans Entertainment.

Setelah itu ia mulai menggeluti berbagai jenis bisnis dari motor hingga film. Mansyur membuat rumah produksi 3 Dara Grup yang menghasilkan film berjudul Jual Tampang yang dibintangi oleh Dessy Ratnasari, Rahmat Hidayat dan Deddy Mizwar.