MNC Insurance Raih Penghargaan Sangat Bagus dalam Ajang 24th Infobank Insurance Award 2023

MNC Insurance membuktikan konsistensinya dalam berinovasi dan melakukan engagement kepada konsumen. Rangkaian acara diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski pada hari ini Kamis (27/7/2023).

Penilaian kinerja perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank ini dilakukan dalam 5 tahapan besar untuk menentukan predikat sangat bagus.