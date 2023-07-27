MNC Insurance Raih Penghargaan Sangat Bagus dalam Ajang 24th Infobank Insurance Award 2023

JAKARTA - MNC Insurance kembali mengangkat piagam penghargaan dari Majalah Infobank pada ajang 24th Infobank Insurance Award 2023.
Acara pemberian penghargaan Infobank Insurance Award 2023 diawali dengan Second Half Economic Outlook 2023 dengan tema Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Non-Bank.
Pada kesempatan kali ini MNC Insurance mendapat Predikat "Sangat Bagus" sekaligus menjadi “The Best Performance General Insurance Company (Premi Bruto Rp500 miliar sampai dengan MNC Insurance membuktikan konsistensinya dalam berinovasi dan melakukan engagement kepada konsumen. Rangkaian acara diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski pada hari ini Kamis (27/7/2023). Penilaian kinerja perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank ini dilakukan dalam 5 tahapan besar untuk menentukan predikat sangat bagus.
MNC Insurance membuktikan konsistensinya dalam berinovasi dan melakukan engagement kepada konsumen. Rangkaian acara diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski pada hari ini Kamis (27/7/2023).
Penilaian kinerja perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank ini dilakukan dalam 5 tahapan besar untuk menentukan predikat sangat bagus.