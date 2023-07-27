Intip Potensi Bisnis Air Minum Kemasan di Tengah Tahun Politik

Potensi Bisnis Industri AMDK di Tahun Politik. (Foto: Okezone.com)

KABUPATEN BOGOR - Industri air minum dalam kemasan (AMDK) mulai berangsung pulih pascapandemi Covid-19. Meski demikian pertumbuhannya masih belum capai double digit di 2023.

Corporate Communications Director Aqua Arif Mujahidin mengatakan, bisnis AMDK di Tanah Air sudah pulih. Namun belum berangsur normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

"Kalau dari data asosiasi, industri AMDK masih singel digit. Tapi pelan-pelan pulih," ujar Arif di daerah konservasi Aqua di Ciherang, Kabupaten Bogor, Kamis (27/7/2023).

Arif enggan mengungkapkan data bisnis Aqua pascapandemi. Yang jelas, katanya, sudah jauh lebih baik di tahun ini.