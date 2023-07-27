Jokowi Bentuk Satgas Digital Ekonomi Antisipasi Serbuan Produk China

JAKARTA – Presiden Jokowi membentuk satgas digital ekonomi. MenkopUKM Teten Masduki mengingatkan bahwa pasar digital Indonesia berpotensi dikuasai produk asing terutama dari China.

Teten mengungkapkan salah satu upaya untuk melindungi pasar digital Tanah Air adalah dengan membentuk satuan tugas (satgas) digital ekonomi. Menurutnya hal tersebut telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet.

"Kemarin waktu rapat kabinet di Istana, dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Teten juga mendorong revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) untuk segera disahkan. Menurutnya aturan tersebut sudah dibahas sejak lama.

"Pembahasan revisi Permendag itu kan sudah sejak zaman Pak Lutfi, pak Mendag yang lama. Tapi sampai sekarang, harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya," tuturnya.