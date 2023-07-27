Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bentuk Satgas Digital Ekonomi Antisipasi Serbuan Produk China

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:43 WIB
Jokowi Bentuk Satgas Digital Ekonomi Antisipasi Serbuan Produk China
Jokowi bentuk satgas ekonomi
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi membentuk satgas digital ekonomi. MenkopUKM Teten Masduki mengingatkan bahwa pasar digital Indonesia berpotensi dikuasai produk asing terutama dari China.

Teten mengungkapkan salah satu upaya untuk melindungi pasar digital Tanah Air adalah dengan membentuk satuan tugas (satgas) digital ekonomi. Menurutnya hal tersebut telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet.

"Kemarin waktu rapat kabinet di Istana, dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Teten juga mendorong revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) untuk segera disahkan. Menurutnya aturan tersebut sudah dibahas sejak lama.

"Pembahasan revisi Permendag itu kan sudah sejak zaman Pak Lutfi, pak Mendag yang lama. Tapi sampai sekarang, harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041334/china-tawar-teknologi-ke-produsen-semen-ri-ini-respon-kemenperin-Ef8TV8FAJz.jpg
China Tawar Teknologi ke Produsen Semen RI, Ini Respon Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/320/3030806/hancurkan-ekonomi-ri-barang-impor-china-kena-bea-masuk-200-siap-diberlakukan-o0S5lJu19p.jpg
Hancurkan Ekonomi RI, Barang Impor China Kena Bea Masuk 200% Siap Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/320/2899349/china-untung-rp157-triliun-dari-impor-minyak-negara-yang-kena-sanksi-as-QNJQEZ9mft.JPG
China Untung Rp157 Triliun dari Impor Minyak Negara yang Kena Sanksi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/23/320/2751216/china-impor-limbah-sawit-dari-indonesia-senilai-rp15-03-miliar-gkYbTZFtld.jpeg
China Impor Limbah Sawit dari Indonesia Senilai Rp15,03 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/23/320/2235151/daftar-barang-impor-china-yang-banjiri-indonesia-kESDH5zhwh.jpg
Daftar Barang Impor China yang 'Banjiri' Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/07/320/2164885/daftar-hewan-hidup-yang-diimpor-dari-china-apa-saja-OSh2eQuuPj.jpg
Daftar Hewan Hidup yang Diimpor dari China, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement