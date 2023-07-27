Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Tunjuk Rosan Roeslani Jadi Wakil Komut Pertamina

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:28 WIB
Erick Thohir Tunjuk Rosan Roeslani Jadi Wakil Komut Pertamina
Rosan Roeslani Jadi Wakomut Pertamina (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Rosan Roeslani sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) PT Pertamina (Persero).

Rosan menggantikan posisi Pahala Mansury yang sebelumnya mengisi kursi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-38/MBU/02/2021 tanggal 3 Februari 2021.

"Iya, betul," kata Rosan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis malam (27/7/2023).

Perubahan posisi ini akan membuat Rosan fokus di Pertamina, juga di BUMN mengingat dalam perombakan kabinet beberapa waktu lalu, Rosan ditetapkan Wakil Menteri BUMN II untuk mengurusi bidang sektor keuangan.

