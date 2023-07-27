Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampingi Ahok, Ini Rencana Rosan Roeslani di Pertamina Jadi Wakil Komut

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:41 WIB
Dampingi Ahok, Ini Rencana Rosan Roeslani di Pertamina Jadi Wakil Komut
Rosan Roeslani Jadi Wakomut Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTARosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Rosan Roeslani menyatakan siap untuk mengawal program perusahaan agar berjalan secara tepat waktu.

Bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama, Rosan mengatakan bakal fokus untuk memastikan program perusahaan bidang energi dan penyumbang dividen terbesar bagi BUMN itu bisa lebih baik lagi.

"Memastikan program-program yang ada implementasinya dilaksanakan secara baik dan benar, serta tepat waktu," kata Rosan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis malam (27/7/2023).

Diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan Rosan Roeslani untuk menggantikan posisi Pahala Mansury.

Rosan menggantikan posisi Pahala Mansury yang sebelumnya mengisi kursi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-38/MBU/02/2021 tanggal 3 Februari 2021.

Halaman:
1 2
