HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikut Jokowi ke China, Luhut Bahas Investasi Kerja Sama Kesehatan hingga Ketahanan Pangan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:46 WIB
Luhut dampingi Presiden ke China (Foto: Setpres)
Luhut dampingi Presiden ke China (Foto: Setpres)
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendampingi Presiden Jokowi ke China. Luhut mengatakan bahwa pada kunjungan ini merupakan undangan dari Presiden Xi Jinping sekaligus memperingati 10 tahun kemitraan strategis komprehensif kedua negara.

Selain itu, Luhut mengatakan bahwa terdapat sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas terkait kerja sama di berbagai bidang dalam pertemuan dengan presiden Xi Jinping.

"Baik kerjasama investasi berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, bidang perdagangan dan kesehatan, pengembangan fasilitas produksi baterai EV terintegrasi, sektor kelautan dan perikanan, juga ketahanan pangan," kata Luhut dalam keterangan @luhut.pandjaitan dikutip Kamis (27/7/2023).

Luhut mengatakan bahwa China merupakan negara investor kedua terbesar bagi Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD3,6 miliar, maka Indonesia akan terus mencari peluang investasi dengan China.

Disisi lain, Luhut mengungkapkan bahwa hubungan bilateral kedua negara ini bukan sepeti mitra, melainkan seperti sahabat yang sudah lama.

"Saya setuju dengan pepatah yang mengatakan bahwa persahabatan itu semakin berumur, maka semakin baik. Hal ini dibuktikan pada hubungan bilateral antara RI dan Tiongkok, kedua negara yang lebih terlihat seperti sahabat ketimbang mitra ini telah merajut persahabatan selama 73 tahun," katanya.

