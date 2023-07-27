Ternyata Ini Pemilik Semen Tiga Roda

JAKARTA- Ternyata ini pemilik Semen Tiga Roda menarik untuk dikulik. Pembahasan ini meliputi sosok serta pekerjaan pemilik Semen Tiga Roda yang memiliki penghasilan besar dalam produksinya.

Seperti diketahui, Semen Tiga Roda merupakan produk semen yang diproduksi oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (“Indocement”). Dengan mengedepankan kualitas terbaik dan inovasi yang berbaur dengan alam, Semen Tiga Roda diproduksi guna memenuhi kebutuhan pembangunan di dalam dan luar negeri.

Ternyata ini pemilik Semen Tiga Roda didirikan oleh Salim Group, salah satu konglomerasi besar Indonesia yang yang dimiliki oleh Sudono Salim. Salim Group mendirikan sebuah perusahaan semen pada 1973 dengan nama PT Distinct Indonesia Cement Enterprise.

Seiring berjalannya waktu, berdiri beberapa perusahaan baru, seperti PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise (1976), PT Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise (1978), PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise (1979), PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise (1980), PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise (1980) dan PT Tridaya Manunggal Perkasa Cement (1981). Hingga akhirnya, sebuah perseroan dengan nama Indocement berdiri pada 16 Januari 1985 dengan penggabungan perusahaan semen di atas dan menjadi Indocement Group.