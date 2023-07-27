Ternyata Ini Perusahaan Milik Soegiarto Adikoesoemo, Raja Minyak Berharta Rp14,5 Triliun

JAKARTA – Ternyata ini perusahaan milik Soegiarto Adikoesoemo. Soegiarto Adikoesoemo adalah pengusaha di bidang bahan kimia.

Sosok yang merupakan pemilik dari PT AKR Corporindo Tbk atau AKR. Sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang distribusi produksi minyak bumi kepada pelanggan industri, distribusi, dan perdagangan produk kimia. Perusahaan ini merupakan distributor minyak (hilir) swasta terbesar di Indonesia.

Biasanya produk yang dijual pada perusahaan tersebut digunakan oleh berbagai industri di Indonesia, yang disesuaikan dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan Gudang, kendaraan transportasi, tank, serta layanan logistik lainnya.

Soegiarto memulai bisnis kimia kecil-kecilan di Surabaya dan memadukannya menjadi PT Aneka Kimia Raya, lalu memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar di Indonesia.

PT Aneka Kimia Raya berganti nama menjadi PT AKR Corporindo TBK. Perusahaan ini memulai operasinya secara komersial pada bulan Juni 1978.

Dengan menjalankan bisnis tersebut, Soegiarto berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia menurut perhitungan Forbes.