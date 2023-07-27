Ternyata Ini Perusahaan Milik Dewi Kam, Wanita Terkaya

JAKARTA - Ternyata ini perusahaan milik Dewi Kam yang menjadi wanita terkaya di Indonesia. Melansir dari Forbes, Dewi memiliki harta senilai USD4,6 miliar atau setara dengan Rp72 triliun.

Dewi juga masuk ke dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023. Pada kancah global, Dewi masuk sebagai miliarder dengan peringkat 672.

Diketahui Dewi memiliki perusahaan batu bara dengan kepemilikan saham minoritas di perusahaan tambang Bayan Resources (BYAN) sekitar 10%. Meningkatnya harga batu bara saat kondisi krisis energi global membuat saham emiten BYAN melonjak.

Sebagai pemilik saham di perusahaan batu bara, kekayaan Dewi tentu mengalami peningkatan sebesar 100%. Hal tersebut diiringi dengan melonjaknya nilai saham BYAN sebanyak 3 kali lipat pada 2022.

Selain itu, perusahaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik menjadi usaha yang menambah kekayaan milik Dewi. Dewi juga memiliki saham sebesar 91% di Perusahaan PT Sumber Gas Sakti Prima yang bekerja sama dengan Ricard Jasin.