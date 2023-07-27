Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Minta Dispensasi PSN Molor hingga Akhir Tahun, Ini Alasan PUPR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:25 WIB
Minta Dispensasi PSN Molor hingga Akhir Tahun, Ini Alasan PUPR
PSN mangkrak (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Kementerian PUPR mengajukan dispensasi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pengerjaannya molor. Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan dispensasi diajukan untuk PSN yang diperkirakan tidak rampung pada Semester I 2024.

Zainal Fatah menjelaskan hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan kontrak yang telah dibuat untuk mengerjakan proyek-proyek yang sebelumnya sudah ditenderkan.

"PSN kan banyak. Tapi pemerintah punya semangat PSN itu segera diselesaikan dan jangan jari proyek mangkrak. Kita ingin stoktaking, mana proyek yang mungkin akan melewati semester I 2024, semangatnya agar tidak ada proyek mangkrak," ujar Zainal Fatah usai Menghadiri acara Hari Sungai, Kamis (27/7/2023).

Menurutnya beberapa proyek memang ada yang baru habis kontrak pengerjaannya pada akhir tahun 2024. Sedangkan Presiden Joko Widodo terus mendorong agar PSN bisa rampung seluruhnya pada semester I 2024 paling lambat.

"Kalau kita minta dispensasi misalnya gini, kita mendapatkan sumber pendanaan dari pinjaman, pinjamannya baru dapat akhir tahun lalu atau akhir tahun ini, kan tidak mungkin langsung selesai, tapi dananya sudah ada," kata Zainal Fatah.

"Kita minta dispensasi karena misalnya PSN ini selesai bulan Agustus, kan sudah melewati semester I, kita administrasi minta dispensasi agar melanjutkan sampai dengan bulan Agustus," sambungnya.

