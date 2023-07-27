Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Nusa Dua Bali Jadi Pilihan Favorit Investor Properti, Berikut Alasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:31 WIB
Nusa Dua Bali Jadi Pilihan Favorit Investor Properti, Berikut Alasannya
BALI - Investasi properti telah lama menjadi pilihan yang menarik bagi para investor. Hal ini dikarenakan investasi properti memiliki banyak keuntungan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Maka tak heran, jika banyak investor yang mengincar sejumlah kota-kota besar di Indonesia untuk mengembangkan investasi di sektor properti, salah satunya seperti properti di Nusa Dua, Bali yang juga menjadi pilihan favorit para investor yang ingin investasi properti di wilayah yang populer destinasi pariwisatanya.

Lalu, apa saja keuntungan yang akan didapatkan para investor jika memilih Nusa Dua, Bali sebagai pilihan investasi properti. Nah, berikut ini kami akan merangkumnya untuk Anda secara terperinci 5 keuntungan yang didapat saat berinvestasi di salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia yang sudah mendunia.

Maine Residence 

1. Keuntungan Balik Modal yang Besar

Salah satu keuntungan utama dari investasi properti adalah memiliki potensi keuntungan balik modal yang cukup besar. Terlebih, jika Anda memilih investasi di Nusa Dua Bali, maka bisa dipastikan modal yang Anda keluarkan untuk membeli sebuah properti seperti villa akan mendapatkan balik modal ditambah nilai selisih yang cukup besar dari harga awalnya.

Kenapa bisa seperti itu? Karena, seiring berjalannya waktu, harga properti cenderung mengalami peningkatan terutama di daerah yang berkembang pesat secara pembangunan. Tak hanya itu, perputaran perekonomian dari sektor pariwisata seperti di Bali, juga turut memberikan pengaruh terhadap nilai properti yang beranjak naik.

2. Pendapatan Pasif dari Sewa Properti

Investasi properti juga dapat menghasilkan pendapatan pasif yang stabil melalui penyewaan. Kenapa Bali, khususnya wilayah Nusa Dua? Karena selain banyak destinasi wisata ikonik, di Nusa Dua menjadi area perhelatan berbagai event internasional, sehingga potensi penyewa juga lebih tinggi, baik itu para wisatawan ataupun tamu-tamu dari berbagai negara yang juga menghadiri event tersebut.

Karena itu, mengapa Bali banyak diincar oleh para investor, ya betul sekali karena Bali memiliki potensi kunjungan wisatawan yang dari tahun ke tahun terus berkembang. Maka tak heran, jika banyak investor yang membeli villa di Nusa Dua Bali, lalu disewakan kepada para wisatawan.

Dengan menyewakan properti kepada penyewa, Anda dapat menerima aliran pendapatan rutin dari pembayaran sewa. Pendapatan pasif ini dapat memberikan stabilitas keuangan dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta bisa kembali menjadi modal untuk berinvestasi di daerah lainnya.

 Maine Residence

Halaman:
1 2
