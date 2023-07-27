Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips MotionTrade, Ini 4 Faktor Penentu Profil Risiko Investasi

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:09 WIB
Tips MotionTrade, Ini 4 Faktor Penentu Profil Risiko Investasi
MotionTrade. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tips MotionTrade, ini 4 faktor penentu profil risiko investasi. MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi, serta edukasi pasar modal kepada masyarakat.

Setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Jika Anda pemula yang ingin memulai berinvestasi, maka Anda perlu mengenal terlebih dulu profil risiko investasi investasi Anda untuk memilih instrumen yang sesuai.

Profil risiko investasi dapat menjadi indikator untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap potensi kerugian akibat volatilitas dalam instrumen pasar modal.

Profil agresif merupakan profil risiko di mana investor cenderung berani menghadapi risiko investasi yang tinggi. Profil moderat mengacu pada investor yang berani mengambil risiko besar, namun tetap berhati-hati.

Profil konservatif mengacu pada investor yang cenderung memilih investasi dengan risiko rendah. MotionTrade telah merangkum empat faktor penting penentu profil risiko investasi Anda, yaitu:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/320/2907742/mnc-sekuritas-dan-sucor-am-ajak-investor-giat-investasi-reksa-dana-WFzUNTHiuA.jpg
MNC Sekuritas dan Sucor AM Ajak Investor Giat Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/278/2885426/riset-mnc-sekuritas-ihsg-bergerak-di-rentang-6-737-6846-0OFTKkd5RE.jpg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Rentang 6.737-6846
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/622/2859148/menangkan-cashback-rp100-ribu-dari-mnc-sekuritas-x-insight-investments-management-semarak-merdeka-reksa-dana-syariah-ic07iNIWjW.jpg
Menangkan Cashback Rp100 Ribu dari MNC Sekuritas X Insight Investments Management Semarak Merdeka Reksa Dana Syariah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/622/2854710/3-tips-investasi-cuan-di-reksa-dana-dari-motiontrade-zvRohCW154.jpg
3 Tips Investasi Cuan di Reksa Dana dari MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/23/320/2770122/mnc-sekuritas-beri-literasi-investasi-di-unika-atma-jaya-OnReah2jef.jpg
MNC Sekuritas Beri Literasi Investasi di UNIKA Atma Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/278/2757527/bahas-potensi-emiten-emas-saksikan-live-instagram-mnc-sekuritas-hari-ini-9T237hnNZ3.jpg
Bahas Potensi Emiten Emas, Saksikan Live Instagram MNC Sekuritas Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement