Tips MotionTrade, Ini 4 Faktor Penentu Profil Risiko Investasi

JAKARTA - Tips MotionTrade, ini 4 faktor penentu profil risiko investasi. MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi, serta edukasi pasar modal kepada masyarakat.

Setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Jika Anda pemula yang ingin memulai berinvestasi, maka Anda perlu mengenal terlebih dulu profil risiko investasi investasi Anda untuk memilih instrumen yang sesuai.

Profil risiko investasi dapat menjadi indikator untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap potensi kerugian akibat volatilitas dalam instrumen pasar modal.

Profil agresif merupakan profil risiko di mana investor cenderung berani menghadapi risiko investasi yang tinggi. Profil moderat mengacu pada investor yang berani mengambil risiko besar, namun tetap berhati-hati.

Profil konservatif mengacu pada investor yang cenderung memilih investasi dengan risiko rendah. MotionTrade telah merangkum empat faktor penting penentu profil risiko investasi Anda, yaitu: